米ＡＤＰ民間雇用者、2017年以来初の減少－小規模企業の苦境反映

ADPリサーチ・インスティテュートが発表した3月の米民間雇用者数は、2017年以降で初めて減少。小規模企業による事業活動停止の動きが広がり、雇用者に影響が及び始めた状況が示された。

キーポイント 3月の米民間雇用者数は2万7000人減 ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は15万人減 前月は17万9000人増(速報値18万3000人増)に下方修正



今回の統計は3月前半の民間雇用状況を映しており、同月後半に見られたより大きな人員削減の動きは含んでいない。

インサイト

小規模企業の雇用は9万人減と、2009年4月に匹敵する大幅な減少数。中規模企業は7000人増、大企業は5万6000人増

サービス部門の雇用は1万8000人減。財生産部門は9000人減。小売りを含む商業・運輸・公益は3万7000人減と、09年以来の大きなマイナス

娯楽・ホスピタリティーは1万1000人、建設は1万6000人それぞれ減少した

一方で、ヘルスケアは4万4000人雇用を増やし、製造業では6000人増加した

