米株価指数先物が下げ幅拡大－新型コロナの影響を懸念

米株価指数先物が下げ幅拡大－新型コロナの影響を懸念Claire Ballentine
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Ｓ＆Ｐ500先物下げ率は2.5％超、ナスダック100とダウの先物も安い
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米国が「非常に厳しい２週間」に直面とトランプ大統領
１日のアジア時間帯の取引で米株価指数先物は下げ幅を拡大している。新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）で米国経済のリセッション（景気後退）入りがほぼ確実視される中で、ダウ工業株30種平均は１－３月（第１四半期）に23％下落し、四半期ベースで1987年以来の大幅安となった。
Ｓ＆Ｐ500種株価指数の先物の下げ率は2.5％を超えている。ナスダック100先物とダウ先物も下げている。
新型コロナの感染拡大が続く中、投資家は各国政府・中央銀行の緊急対策が企業や消費者の活動縮小の影響を和らげることができるかどうか疑問視している。
トランプ米大統領は３月31日、米国が「非常に厳しい２週間」に直面していると警告。新型コロナ対策調整官のデボラ・バークス氏は米国の死者数が最大20万人に達する可能性があると指摘した。
トランプ大統領、厳しい２週間に直面－コロナ死者24万人の推定も
原題：U.S. Index Futures Fall in Wake of Dow Average’s Abysmal Quarter；Stocks Drop With Trump Virus Warning; Bonds Rise: Markets Wrap（抜粋）