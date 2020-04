ＦＲＢのバランスシート、21年末までに10兆ドルに拡大も－市場関係者

米連邦準備制度理事会(FRB)が3月31日、外国の中央銀行にドル流動性を供給する暫定的なレポファシリティーを開設したと 明らかにしたことを受け、複数の金融機関がFRBのバランスシート規模について見通しを上方修正した。先週時点での規模はほぼ5兆2500億ドル(約565兆円)だったが、来年末までに10兆ドルまで膨れ上がる可能性も指摘されている。

TDセキュリティーズのストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏: バランスシートは2021年末までに約7兆-9兆ドルに拡大する可能性 「最近の購入のペースを考えると、可能性は上振れに傾いているとの見方だ」

ナットアライアンス・セキュリティーズの国際債券責任者、アンドルー・ブレナー氏: バランスシートは年末までに8兆ドル程度になる公算が大きい。2月26日以降、すでに26%増加している 「企業や地方自治体の証券、不動産担保証券の購入額を巡る当局の姿勢を踏まえると、どこまで行くのかすら分からないが、バランスシートの規模が8兆ドルになるまでは購入を続けると思う」

BMOキャピタル・マーケッツのストラテジスト、ジョン・ヒル氏: 21年末までにバランスシートが7兆から10兆ドルの規模にまで達する「可能性も確かにある」 「バランスシートは現在5兆ドルを少し上回る水準だが、これには既に発表された新たなファシリティーなどによる増加分は含まれていない」



原題:Fed Balance Sheet May Reach Up to $10 Trillion by 2021: Roundup(抜粋)