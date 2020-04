オーストラリア準備銀行(中央銀行)は、政策金利のオフィシャル・キャッシュレート誘導目標の現行水準について、「実質的な下限」であり、「マイナス金利を導入する意図はない」との点で政策委員会の意見が一致した。4月1日に公表された 臨時政策決定会合(3月18日開催)の議事要旨で明らかになった。

臨時会合では、オフィシャル・キャッシュレート誘導目標を0.25ポイント引き下げて過去最低の0.25%とすることに加え、オーストラリア3年国債に0.25%前後の利回り目標を設定し、流通市場への介入を通じて達成を目指すことが決まった。

議事要旨によれば、「キャッシュレートは長期にわたり非常に低い水準にとどまる可能性が高いと考えられる。オーストラリア政府が前週などに発表した財政政策対応を補完する包括的措置として、提案された政策対応を政策委メンバーは強く支持した」という。

