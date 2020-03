米高級食料品店チェーンのディーン・アンド・デルーカは3月31日、連邦破産法11条に基づく会社更生手続きをニューヨークの連邦破産裁判所に申請した。

裁判所に提出された書類によると、資産は推定で最大5000万ドル、負債は最大5億ドル。

原題:

Dean & Deluca Files for Chapter 11 Bankruptcy in New York(抜粋)