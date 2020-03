トランプ大統領、米国は「非常に厳しい」２週間に直面

トランプ米大統領は3月31日、ホワイトハウスでの新型コロナウイルスに関する記者会見で、米国は「非常に厳しい2週間」に直面していると警告した。

大統領は「痛みを伴う2週間になるだろう」とし、「われわれの力と忍耐が試される」と述べた。

トランプ大統領の記者会見(3月30日)

新型コロナ対策調整官のデボラ・バークス氏が、最大限に厳しい公衆衛生規制を30日間延長したとしても最大20万人の死者が出ると予想されると述べていたことがこの日明らかになった。こうした中、トランプ大統領は以前の楽観的な会見とは異なり、重苦しい雰囲気で語った。

新型コロナの米国死者、最大20万人も-4月半ば1日2200人と最新予測

トランプ大統領がコロナ対策の行動制限指針を4月30日まで延長するきっかけになったのは、バークス氏が公表したのと同じデータだった。大統領は31日の会見で、握手の自粛などの制限の一部は「今後長期にわたり」続くだろうと述べた。

原題:Trump Says Next Two Weeks For U.S. Will Be ‘Very Tough’、 Trump Warns of ‘Painful Two Weeks’ Ahead in U.S. Virus Outbreak(抜粋)