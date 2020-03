S&P・コアロジック/ケース・シラーがまとめた1月の米20都市の住宅価格指数は、前年比での伸びが加速した。伸び加速はこれで5カ月連続。最近発表された他のデータでは、新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化する前は住宅市場が活況だったことが示されており、今回の統計もそれを裏付けた格好だ。

キーポイント 1月の20都市住宅価格指数は前年同月比3.1%上昇 ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は3.2%上昇

季節調整後の前月比では0.3%上昇

原題:Home Prices in 20 U.S. Cities Accelerate for a Fifth Month(抜粋)