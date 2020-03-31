欧米加16行､Ｔモバイルに2.5兆円融資必要－４月１日利用通知と関係者

欧米加16行､Ｔモバイルに2.5兆円融資必要－４月１日利用通知と関係者Davide Scigliuzzo、Paula Seligson
米携帯電話事業者ＴモバイルＵＳによる同業のスプリント買収手続き完了に向け、欧米とカナダの銀行16行で構成する銀行グループは、総額230億ドル（約２兆5000億円）の融資をＴモバイルに提供する必要がある。
非公開情報を理由に関係者が匿名を条件に語ったところでは、買収手続き完了には４月１日に資金の利用が必要だと３月30日時点で銀行側に正式通知されたという。
届け出資料によれば、英銀バークレイズとスイス銀行２位のクレディ・スイス・グループ、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス・グループ、モルガン・スタンレー、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ（ＲＢＣ）の６行のエクスポージャーが最も大きい。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、資金の手当てを急ぐ企業が銀行の与信枠利用に殺到しており、ローン債権を第三者の投資家に売却する計画にも支障が出ている。
６行の担当者のコメントを求めて取材を試みたが、コメントを控えたか、これまでのところ返答していない。Ｔモバイルも３月19日の発表資料以上のコメントを控えている。
|銀行名
|融資比率
|バークレイズ
|11.83％
|クレディ・スイス
|11.83％
|ドイツ銀行
|11.83％
|ゴールドマン・サックス
|11.83％
|モルガン･スタンレー
|11.83％
|ＲＢＣ
|11.83％
|ＢＮＰ
|4.80％
|コメルツ銀行
|4.80％
|クレディ・アグリコル
|4.80％
|ＴＤ
|4.80％
|ウェルズ・ファーゴ
|4.80％
|サンタンデール銀行
|1.00％
|ソシエテ・ジェネラル
|1.00％
|サントラスト
|1.00％
|NatWest
|1.00％
|US Bank
|1.00％
原題：Banks Stuck With $23 Billion of Loans for T-Mobile’s Sprint Deal（抜粋）