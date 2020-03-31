欧米加16行､Ｔモバイルに2.5兆円融資必要－４月１日利用通知と関係者

米携帯電話事業者 ＴモバイルＵＳによる同業の スプリント買収手続き完了に向け、欧米とカナダの銀行16行で構成する銀行グループは、総額230億ドル（約２兆5000億円）の融資をＴモバイルに提供する必要がある。

非公開情報を理由に関係者が匿名を条件に語ったところでは、買収手続き完了には４月１日に資金の利用が必要だと３月30日時点で銀行側に正式通知されたという。

届け出資料によれば、英銀バークレイズとスイス銀行２位のクレディ・スイス・グループ、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス・グループ、モルガン・スタンレー、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ（ＲＢＣ）の６行のエクスポージャーが最も大きい。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、資金の手当てを急ぐ企業が銀行の与信枠利用に殺到しており、ローン債権を第三者の投資家に売却する計画にも支障が出ている。

６行の担当者のコメントを求めて取材を試みたが、コメントを控えたか、これまでのところ返答していない。Ｔモバイルも３月19日の 発表資料以上のコメントを控えている。

銀行名 融資比率 バークレイズ 11.83％ クレディ・スイス 11.83％ ドイツ銀行 11.83％ ゴールドマン・サックス 11.83％ モルガン･スタンレー 11.83％ ＲＢＣ 11.83％ ＢＮＰ 4.80％ コメルツ銀行 4.80％ クレディ・アグリコル 4.80％ ＴＤ 4.80％ ウェルズ・ファーゴ 4.80％ サンタンデール銀行 1.00％ ソシエテ・ジェネラル 1.00％ サントラスト 1.00％ NatWest 1.00％ US Bank 1.00％

原題： Banks Stuck With $23 Billion of Loans for T-Mobile’s Sprint Deal（抜粋）