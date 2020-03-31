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欧米加16行､Ｔモバイルに2.5兆円融資必要－４月１日利用通知と関係者

Davide Scigliuzzo、Paula Seligson

米携帯電話事業者ＴモバイルＵＳによる同業のスプリント買収手続き完了に向け、欧米とカナダの銀行16行で構成する銀行グループは、総額230億ドル（約２兆5000億円）の融資をＴモバイルに提供する必要がある。

　　非公開情報を理由に関係者が匿名を条件に語ったところでは、買収手続き完了には４月１日に資金の利用が必要だと３月30日時点で銀行側に正式通知されたという。

　　届け出資料によれば、英銀バークレイズとスイス銀行２位のクレディ・スイス・グループ、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス・グループ、モルガン・スタンレー、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ（ＲＢＣ）の６行のエクスポージャーが最も大きい。

　　新型コロナウイルス感染拡大の影響で、資金の手当てを急ぐ企業が銀行の与信枠利用に殺到しており、ローン債権を第三者の投資家に売却する計画にも支障が出ている。　

　　６行の担当者のコメントを求めて取材を試みたが、コメントを控えたか、これまでのところ返答していない。Ｔモバイルも３月19日の発表資料以上のコメントを控えている。

銀行名融資比率
バークレイズ11.83％
クレディ・スイス11.83％
ドイツ銀行11.83％
ゴールドマン・サックス11.83％
モルガン･スタンレー11.83％
ＲＢＣ11.83％
ＢＮＰ4.80％
コメルツ銀行4.80％
クレディ・アグリコル4.80％
ＴＤ4.80％
ウェルズ・ファーゴ4.80％
サンタンデール銀行1.00％
ソシエテ・ジェネラル1.00％
サントラスト1.00％
NatWest1.00％
US Bank1.00％

原題：Banks Stuck With $23 Billion of Loans for T-Mobile’s Sprint Deal（抜粋）

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