中国の習近平国家主席は27日、トランプ米大統領との電話会談で、米中関係は重要な局面にあり、協力が唯一の正しい選択肢だと述べた。国営新華社通信が伝えた。関係改善に向けた具体的な措置も要請した。

新華社によると、習主席は新型コロナウイルスの制御を巡り米国に支援を提供する用意があると表明。新型コロナとの闘いで両国は協力を強化すべきだとの認識を示した。

原題:

Xi Tells Trump To Take Concrete Steps to Improve Ties: Xinhua(抜粋)