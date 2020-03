３月26日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎米国市況:株が続伸、ダウ直近安値から21%高-ドル全面安

26日の米株式相場は続伸。米議会での成立が見込まれる景気対策法案が新型コロナウイルスの経済への打撃を和らげるとの観測が広がった。米国債は幅広い年限で上昇。ドルは全面安。

米国株は続伸、S&P500種の3日続伸は2月以来

米国債は幅広い年限で上昇、10年債利回り0.84%

ドル全面安、対円で109円台-ドル指数は11年ぶりの大幅低下

NY原油先物は反落-IEA事務局長が悲観的な見方

NY金先物は反発-1.6%上昇

S&P500種株価指数は2月以来の3連騰。ダウ工業株30種平均は23日に付けた直近安値から21%高となった。ボーイングが前日に続き大幅高となったことが寄与した。

先週の米新規失業保険 申請件数は過去最多の328万件に急増。エコノミスト予想を上回る増加だったが、政府の大型景気支援策が労働者と企業への悪影響を和げる可能性がある。米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長はテレビ インタビューで「今回の資金供給に関して、当局の弾薬が尽きるということはない」と強調した。

S&P500種株価指数は前日比6.2%高の2630.07。ダウ平均は1351.62ドル(6.4%)高の22552.17ドル。ナスダック総合指数は5.6%上昇。ニューヨーク時間午後4時59分現在、米10年債利回りは2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の0.84%。

ニュビーンのチーフ投資ストラテジスト、ブライアン・ニック氏は「景気対策法案が前進している。これは失業保険申請件数増加への対抗勢力になる」と語った。

為替市場ではドルが全面安。主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は1.9%低下し、11年ぶりの大幅な下げとなった。米新規失業保険申請件数が過去最多だったことが材料視された。

ドルは対円では1.5%安の1ドル=109円59銭。ポンドは対ドルで2.8%上昇し、3営業日としては2008年以来の大幅値上がりとなった。

ニューヨーク原油先物相場は反落。国際エネルギー機関( IEA)のビロル事務局長は、新型コロナ感染拡大に伴う経済活動縮小で、石油需要が最大で日量2000万バレル相当減少する可能性があるとの見方を示した。米政府が戦略石油備蓄( SPR)増強を目的とした原油購入方針を取り下げたことも弱材料となった。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物5月限は7.7%安の1バレル=22.60ドル。ロンドンICEの北海ブレント先物5月限は3.8%下げて26.34ドル。

ニューヨーク金先物相場は反発。エコノミストらは米国が急激なリセッション(景気後退)に突入しつつあるとの見方を示している。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は1.6%高の1オンス=1660.30ドルで引けた。

◎欧州市況:株続伸、3営業日としては最大の上げ-ユーロ圏債上昇

26日の欧州金融市場で株式が3日続伸。3営業日の上げとしては最大だった。各国政府や中央銀行が打ち出した対応策が新型コロナウイルスがもたらす経済的なダメージを抑制するとの楽観が広がった。

ストックス欧州600指数は2.6%高。一時の下げを埋め、3日間の上昇率は15%となった。旅行・レジャー関連株を中心に値上がりした。

トレア・アセット・マネジメントの資産アロケーション責任者、リカルド・ギル氏は、「投資家は市場に戻る手持ち資金はあるものの、これまで発表されたあらゆる対策の詳細を分析する必要があり、消化すべき材料が多い」と指摘。「4月は3月よりも上向くと期待するが、市場の安定化にはまだ程遠い」と述べた。

欧州債市場では周辺国のユーロ圏国債を中心に域内の国債が上昇。欧州中央銀行(ECB)の緊急プログラムによる 債券購入がこの日開始されたことが手掛かりとなった。

イタリア債のイールドカーブはブルスティープ化。10年債利回りは30ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)余り低下した。

ドイツ債はブルフラット化。中核国債のパフォーマンスは準中核国債を下回った。

英国債は10年債を中心に上昇。イングランド銀行(英中央銀行)は過去最低の0.1%となった政策金利について、今回は 据え置くと決定。英中銀は2度の緊急利下げで65bp引き下げ、量的緩和(QE)の規模を2000億ポンド増額している。

ドイツ10年債利回りは11bp下げてマイナス0.37%、フランス10年債は20bp下げて0.01%、イタリア10年債利回りは33bp下げて1.22%。

