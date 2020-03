ムニューシン米財務長官は、新型コロナウイルスを今後10-12週間で制圧できることを望むと述べた。

財務長官はFOXビジネスに対し、米議会で議論されている景気対策法案によって10-12週間の準備期間が生まれるが、「それほどの長期間が必要とならないよう望む」と話した。

原題:

Mnuchin Says Hopeful Virus Can Be Killed Within 12 Weeks(抜粋)