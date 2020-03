トランプ米大統領は、「東京五輪に米国が参加するかどうかの判断を巡っては、日本の安倍首相の意向に従う。安倍首相は米国の素晴らしい友人であり、五輪開催地で立派な仕事をしてきた」とツイートした。

トランプ氏はこのほか、安倍首相は「適切な決断を下すだろう!」とも記した。

カナダ、東京五輪1年延期をIOCに要請-今夏開催なら選手派遣せず

原題:

Trump: U.S. Olympics Decision To Be Guided By Japan’s Abe(抜粋)