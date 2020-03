中国外務省の耿爽報道官は23日、新型コロナウイルスの発生は科学の問題であり、ウイルスの名称を特定の国に関連付けてはならないと述べた。

耿報道官は北京での定例記者会見で、新型コロナと闘うため各国は協力する必要があると話した。

米国ではトランプ大統領とポンぺオ国務長官がホワイトハウスでの20日の記者会見で、新型コロナについて「中国ウイルス」と発言していた。

中国外務省はまた、日本の五輪開催を中国は支持しているとし、五輪に関する中国の立場は変わらないと説明した。

原題:China Calls Coronavirus's Origin a Matter of Science