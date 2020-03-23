ヘッジファンドのミレニアム、月初来の運用成績マイナス5.1％に悪化

イジー・イングランダー氏のヘッジファンド運用会社、米ミレニアム・マネジメントは月初来の運用成績がさらに悪化した。新型コロナウイルスの感染拡大で、世界の市場は数十年ぶりの激しい変動に見舞われている。

非公開情報であることを理由に匿名で語った関係者によると、月初から12日までのリターンはマイナス2.7％だったが、20日までにマイナス5.1％に悪化した。年初来ではマイナス4.3％だという。

ミレニアムの広報担当はコメントを控えた。

運用成績の悪化を受け、同社はトレーダーのチームの一部 閉鎖を決定。10チーム程度が対象だと事情に詳しい関係者１人が先週明らかにしていた。

ミレニアムの昨年のリターンはプラス9.8％。過去30年では年率プラス13.7％。

原題：

Hedge Fund Millennium’s March Losses Worsen to 5.1% Amid Selloff（抜粋）