ヘッジファンドのミレニアム、月初来の運用成績マイナス5.1％に悪化

ヘッジファンドのミレニアム、月初来の運用成績マイナス5.1％に悪化Nishant Kumar、Bei Hu
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月初から12日までのリターンはマイナス2.7％、新型コロナが影響
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年初来のリターンはマイナス4.3％、昨年はプラス9.8％
イジー・イングランダー氏のヘッジファンド運用会社、米ミレニアム・マネジメントは月初来の運用成績がさらに悪化した。新型コロナウイルスの感染拡大で、世界の市場は数十年ぶりの激しい変動に見舞われている。
非公開情報であることを理由に匿名で語った関係者によると、月初から12日までのリターンはマイナス2.7％だったが、20日までにマイナス5.1％に悪化した。年初来ではマイナス4.3％だという。
ミレニアムの広報担当はコメントを控えた。
運用成績の悪化を受け、同社はトレーダーのチームの一部閉鎖を決定。10チーム程度が対象だと事情に詳しい関係者１人が先週明らかにしていた。
ミレニアムの昨年のリターンはプラス9.8％。過去30年では年率プラス13.7％。
原題：
Hedge Fund Millennium’s March Losses Worsen to 5.1% Amid Selloff（抜粋）