Photographer: FABRICE COFFRINI/AFP Photographer: FABRICE COFFRINI/AFP

カナダのオリンピック委員会とパラリンピック委員会は東京五輪について、開催時期が延期されなければ選手を派遣しないだろう、とCBCニュースが伝えた。両委員会の 声明文を引用している。



両委員会は東京五輪の1年延期を求めているという。

原題:

Canada Won’t Send Athletes to Olympics if Not Postponed: CBC(抜粋)