ニュージーランドが全国規模の自主隔離へ、新型コロナ感染拡大阻止

ニュージーランドは48時間以内に全ての住民に自主隔離を求める全国規模のロックダウンに入る。政府は新型コロナウイルス感染拡大を阻止するため大胆な措置の導入を決めた。

アーダーン首相が23日発表した。全住民に自主隔離を義務付けるほか、不要不急の商業活動は停止され、学校も閉鎖される。市中感染の連鎖を断つことが目的で、少なくとも4週間実施すると説明した。

アーダーン首相(23日、ウェリントン) 写真家:ハーゲン・ホプキンス/ゲッティイメージズ

同首相はこれら措置を実施しなければ、医療サービスが圧倒され多くの人の生命が危険にさらされるとした。

新型コロナに対する警戒レベルを直ちに「3」に引き上げ、48時間以内に「4」に移行するとしている。

原題: New Zealand to go Into Nationwide Self-Isolation to Battle Virus;New Zealand Says It Will Move to Nationwide Self-Isolation(抜粋)