Photographer: Kevin Frayer/Getty Images AsiaPac Photographer: Kevin Frayer/Getty Images AsiaPac

中国の国家衛生健康委員会は23日、確認された新型コロナウイルス感染症例が累計で8万1093件になったと発表した。22日に39件増え、全て国外からの流入症例だった。

中国の死者は22日に9人増えて計3270人。同日の死者は全て湖北省で報告された。

原題:

China Says All 39 Confirmed Virus Cases March 22 Are Imported(抜粋)