米金融当局にはさらなる措置を講じる余力－ミネアポリス連銀総裁

米ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は、連邦準備制度が過去1週間にわたって一連の積極的な介入を行った後も、金融市場と経済を支えるためさらなる措置を講じることは可能であり、恐らくそうするだろうとの見解を示した。

同総裁は22日夜に放映されたCBSの番組「60ミニッツ」のインタビューで、「一部では社債市場への直接支援を増やすべきだとの提言もあり、私も同意見だ。州や都市が資本市場にアクセスできるよう地方債市場も直接支えるべきだとの指摘もある」と語った。インタビューは19日に収録された。

カシュカリ総裁は「連邦準備制度が実施できることは幅広くある。手段が尽きた状態には程遠い」と語った。同総裁は財務省当局者として2008年の金融危機時に政府の対応の統括に関わった経験がある。

原題:

Kashkari Says Fed Can Do More; Flags Corporate, Municipal Debt(抜粋)