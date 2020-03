Photographer: JOEL SAGET/AFP Photographer: JOEL SAGET/AFP

金先物相場はアジア時間23日早朝の取引で上昇。米株価指数先物が5%安と制限値幅いっぱいまで下落したほか、アジア株先物も一段安を示唆している。

ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限はシンガポール時間午前6時17分(日本時間同7時17分)までに0.7%高の1オンス=1497.80ドルを付けた。一時1.7%高の1514ドルに達していた。金のスポット相場は0.4%安の1492.13ドル。

