【新型コロナ】イタリアの工業生産実質停止、死者が過去最悪の増加

新型コロナウイルスの感染拡大が深刻なイタリアでは、死者が１日としては過去最悪の793人増えて計4825人に達した。これを受け、同国は向こう15日間、ほぼすべての工業生産を休止する。

コンテ首相は22日遅くの会見で、スーパーマーケットや薬局のほか、銀行や郵便局は営業を続けると説明した。また、北部のロンバルディア州でジョギングが禁止となるなど、当局は新型コロナ封じ込め対策を強化した。

世界全体の新型コロナ感染症例は30万3180件、死者数は１万3000人近く。イタリアでの感染者数は５万3578人に増えた。米国では２万4000人に近づき、死者は220人を上回った。英国での死者数は177人から233人に、フランスでは450人から562人にそれぞれ増加。

原題： Italy Shutters Output; Congress Works on Aid Plan: Virus Update、 Italy Shuts Down Almost All Industrial Production for 15 Days （抜粋）