３月20日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎米国市況:S&P500が3年ぶり安値、景気後退懸念-原油も大幅安

20日の米金融市場では株と原油が大幅安、国債が大幅続伸となった。新型コロナウイルスの大流行が経済に与える影響について厳しい見解が出たほか、外出禁止措置が拡大されたことが重しとなった。

米国株はS&P500が3年ぶり安値、ウィッチングで商い活発

米国債は大幅続伸、10年債利回り0.87%に低下

ドルが対円で上昇、111円台前半-ドル指数は小幅上昇

NY原油先物は反落-週間では1991年以来の大幅安

NY金先物は続伸-各国の刺激策を好感

S&P500種株価指数は3年ぶり安値に沈んだ。週間ベースで15%安と、金融危機以来の大幅な下げ。欧州連合( EU)が今年のリセッション(景気後退)は恐らく2009年と同じ程度の深刻さになるとの見方を示したことや、米4-6月国内総生産(GDP)が前期比年率換算で24%縮小する見込みだとのゴールドマン・サックス 見解が重しとなった。

S&P500種株価指数は前日比4.3%安の2304.92。ダウ工業株30種平均は913.21ドル(4.6%)安の19173.98ドル。ナスダック総合指数は3.8%低下。ニューヨーク時間午後4時25分現在、米10年債利回りは27ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の0.87%。

ステート・ストリート・グローバル・マーケッツのグローバルマクロストラテジスト、マービン・ロー氏は電話取材に対し、「これはある日突然、自律的に反発するような相場ではない」と指摘した。

この日は株価指数の先物とオプション、個別株の先物とオプションが同時に決済日を迎えるクアドルプル(4重)ウィッチングとなった。株式市場では商い水準が通常を約60%上回った。

為替市場では、ドルが円に対し4日続伸。一時は111円51銭と、ほぼ1カ月ぶり高値を付けた。主要中央銀行はこの日、流動性およびドル資金逼迫(ひっぱく)圧力を和らげるため、ドル流動性を融通するスワップライン取り決めの拡充を 発表した。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.1%上昇し、9営業日続伸。ドルは対円では0.6%高の1ドル=111円33銭。

ニューヨーク原油先物相場は反落。協調的な供給抑制を提案している米テキサス州のエネルギー当局者が、石油輸出国機構(OPEC)の夏季の会合に招待されたことが分かったが、世界の燃料需要の落ち込みが一段と深刻化するとの懸念の方が強かった。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物4月限は11%安の1バレル=22.43ドル。週間では29%安と、1991年1月以来の大幅下落となった。同限月はこの日が最終取引日だった。ロンドンICEの北海ブレント5月限は前日比1.49ドル下げ、26.98ドル。

ニューヨーク金先物相場は続伸。新型コロナ感染拡大による経済への打撃を軽減しようと、各国・地域当局が景気刺激策などを講じていることが好感された。過去最高水準に達していたドル指数が一時低下したことも、代替資産としての金の需要回復につながった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は0.4%高の1オンス=1484.60ドルで終了。週間では2.1%下げた。

原題: S&P 500 Sinks to Three-Year Low; Oil Tumbles: Markets Wrap(抜粋)

Dollar Rises a 9th Day, Euro Extends Weekly Plunge: Inside G-10(抜粋)

Oil Suffers Biggest Weekly Loss Since 1991 With Demand in Focus(抜粋)

Gold Rises With Dollar Slumping and Global Stimulus on the Way(抜粋)

◎欧州市況:株続伸、2日間で16年6月以来の大幅高-イタリア債上昇

20日の欧州金融市場では株が続伸、前日から2日間の上げは、2営業日として2016年6月以来の大幅高となった。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済への影響を緩和するため各国は異例の大規模な刺激策を発表しており、投資家の安心感につながった。

ストックス欧州600指数は1.8%高。一時は4.9%値上がりした。これまで特に売りを浴びた銘柄の一部に買いが戻った。旅行関連株は9.8%高。石油株も原油相場に連れて上昇した。トランプ米大統領がロシア・サウジアラビア間で勃発した石油の価格戦争に、自身が「 適切な時期」に介入するだろうと述べたことに反応した。

ブラックロック・インベストメント・インスティテュートのジャン・ボアバン氏は、「経済がほぼ停滞に近づいていることが分かる。しかし、この衝撃が終息するまで当局が企業や家計を支えるために圧倒的な規模の財政、金融政策で応じる限り、経済活動は最終的には通常に戻り、経済への恒久的なダメージは限定的だと見込む」とリポートで指摘した。

欧州債市場ではイタリア債を中心にユーロ圏国債が上昇した。欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁が一段の措置を講じる用意があることを表明したことが手掛かりとなった。ドイツ債も高い。

イタリア債はブルスティープ化。準中核国債のパフォーマンスは中核国、周辺国債を下回った。英国債はブルフラット化を縮小した。

ドイツ10年債利回りは14ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)下げてマイナス0.33%、フランス10年債利回りは12bp下げて0.11%。イタリア10年債14bp下げて1.60%。

原題:Stimulus Helps Europe Stocks Post Best 2-Day Gain Since 2016(抜粋)

Italian Bonds Lead Euro-Area Gains: End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)