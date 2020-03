トランプ米大統領はロシア・サウジアラビア間で勃発した石油の価格戦争に、自身が「適切な時期」に介入するだろうと述べた。ワシントンで19日に行った記者会見で発言した。

トランプ氏は「ロシアは経済全体が原油収入を基盤に成り立っているが、石油価格がここ数十年で最も低くなっている。壊滅的な事態だ。サウジにとっても状況は非常に悪い。だが、両国は価格と生産の面で戦っている。適切な時期に私が介入する」と述べた。

また、この価格戦争に関わる「数多くの人たち」と話をしてきているとし、「われわれは何らかの妥協点を探ろうとしている」と話した。

原題:

Trump Says He’s Trying to Find ‘Medium Ground’ in Oil Price War(抜粋)