中国は数兆元規模の財政政策による景気刺激策を計画しており、このために財政赤字拡大を容認するとロイター通信が報じた。政策について知る匿名の関係者4人を引用して伝えた。

ロイターによると、インフラ投資の追加目的で地方政府は最大28億元(約431兆円)の特別債を発行する。また、2020年の中国の経済成長率目標は5%と、当初の6%前後から引き下げられる可能性がある。

支出増により、財政赤字は国内総生産(GDP)の3.5%に拡大する可能性があるという。

国家発展改革委員会(発改委)と財務省、中国人民銀行(中央銀行)はロイターのコメント要請に応じていない。

原題:

China to Expand Budget Deficit, 2020 Growth May Fall to 5%: Rtrs(抜粋)