英政府はロンドンのレストランとバー、パブ、映画館を閉鎖するほか公共交通機関の利用を必須の通勤者のみに制限する緊急措置を策定していると、英紙テレグラフが事情に詳しい関係者の話を基に報じた。

ロンドンで確認された新型コロナウイルス感染例は953人と、国内最多。ロンドン交通局(TfL)は18日に、40の地下鉄駅を閉鎖すると発表、必須の往来にのみ公共交通を利用するよう呼び掛けていた。

テレグラフが政府関係者の話として報じたところによると、内閣府はロンドン封鎖の実施と順守について関係部署と連絡を取り合った。週末に発表する計画で、21日の土曜夜になる公算が大きいという。

カーン・ロンドン市長のオフィスは封鎖を想定しているが、これまでのところ政府から時期と詳細についての情報を伝えられていないと、市当局の状況に詳しい関係者がテレグラフに述べた。

原題:

London ‘Likely’ in Lockdown as Early as Weekend: Telegraph(抜粋)