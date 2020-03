オーストラリア準備銀行(中央銀行)は19日、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標を0.25ポイント引き下げ、過去最低の0.25%にすることを決定したと発表した。豪中銀はまた、オーストラリア3年国債の利回り目標を0.25%前後に設定した。

原題:RBA Cuts Key Interest Rate to 0.25%; Decision History

*RBA: TARGET YIELD ON 3-YR GOVT BOND AROUND 0.25%

*RBA: WON’T RAISE CASH RATE UNTIL PROGRESS ON JOBS, CPI IN BAND(抜粋)