新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)による世界経済低迷の恐れから、米株式相場は衝撃的急落で過去最大の下落率を記録し、トランプ政権発足以降の強気相場は鳴りを潜めた。ダウ工業株30種平均は1カ月で30%強下落し、3年余り前のトランプ大統領就任以降の上昇分をほぼ帳消しにした。S&P500種株価指数もダウ平均とさほど差はない。ナスダック総合指数も下落軌道にあるが、収益率は依然2桁。

原題:

Trump Equity Bump Flattened in a Little Over a Month: Chart(抜粋)