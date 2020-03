著名投資家ビル・ミラー氏は18日のCNBCとのインタビューで、今が2008年金融危機以来最高の株式投資のタイミングだと述べ、株価は割安だとの認識を示した。

ミラー氏はアマゾン株を買う好機だと指摘。アメリカン航空やデルタ航空は資産家ウォーレン・バフェット氏のバークシャー・ハサウェイが主要株主であるため、経営破綻しないと予想した。同氏はまた、流動性危機が生じているとも述べた。

原題:

Bill Miller Says Now Is Exceptional Buying Opportunity: CNBC(抜粋)