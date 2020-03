欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は、マンデート(責務)の範囲内で、ECBのツール(政策手段)を「最大限」活用する決意だと表明した。新型コロナウイルスの感染拡大に対応し、7500億ユーロ(約89兆円)相当の臨時資産購入プログラム導入を発表した後にツイートした。

ラガルド総裁は、非常時には特別な対応が必要だとした上で、「われわれのユーロへのコミットメントに限界はない」と強調した。

原題:ECB’s Lagarde Says No Limits To Commitment to Euro(抜粋)