【外国株動意銘柄】ギリアド、ブルーエプロン、テスラ、ＧＭ

【外国株動意銘柄】ギリアド、ブルーエプロン、テスラ、ＧＭBloomberg News
主な外国株個別銘柄ニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンク箇所をクリックしてください。
- ＧＭのＣＥＯ、病院向け換気装置の生産を申し出
- ブルーエプロン株が急騰、食材宅配の需要増えるとの観測
- アイバイオの株価急伸、新型コロナワクチンの特許申請
- テスラ、カリフォルニア州工場で従業員を75％削減計画
- ロシュ、月間850万回分の新型コロナ検査キット生産が可能
- ギリアドのレムデシビル、新型コロナで「間もなく」承認か－パイパー
- 携程旅行網：４Ｑ調整後１ＡＤＳ当たり利益、最も高い市場予想上回る
- 米政府が企業支援で株式取得も、コロナ対策の一環－クドロー氏
- ＢＭＷ：欧州全域と南ア１カ所の工場稼働停止－今年の利益率は低下へ
- テンセント４Ｑ純利益、市場予想下回る
- ローラアシュレイ、経営破綻へ－新型コロナが立て直しの障害に
- ユナイテッド、４月に国際線85％減便－新型コロナで需要低下
- インテﾞィテックス：通期利払い・税前利益、最も低い市場予想下回る
- フェイスブック、全社員に1000ドルの特別手当支給－在宅勤務を支援
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これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。