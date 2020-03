Photographer: Xinhua News Agency/Xinhua News Agency Photographer: Xinhua News Agency/Xinhua News Agency

中国の習近平国家主席は、新型コロナウイルスによる中国経済への下押し圧力が強まっているとし、感染拡大の阻止や制御で一段と強固な国際協力を求めた。共産党政治局の会合での発言を中国中央テレビ(CCTV)が伝えた。

習主席は、世界的な感染拡大が中国の経済と感染対策への新たな脅威だと指摘。貿易や世界的なサプライチェーン活動が円滑に行われることを確実にし、必要に応じて政策の重点を調整すると表明した。

また感染リスクの低い省などでは仕事や生活は正常に戻るはずだと指摘。湖北省武漢でも徐々に仕事の再開を後押しするとした。

