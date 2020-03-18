米航空業界救済を最優先へ、新型コロナ経済対策で－トランプ大統領

Photographer: Christophe Morin/Bloomberg
米航空業界救済を最優先へ、新型コロナ経済対策で－トランプ大統領Alan Levin、Ari Natter
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米財務省、景気刺激策で500億ドルの航空会社向け融資を提案へ
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航空業界は補助金290億ドルと融資290億ドルの支援要請
トランプ米大統領は18日、新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ１９）の拡大による旅行需要の落ち込みを踏まえ、航空業界を連邦政府の支援で「最優先」すると述べた。
トランプ大統領は政権の新型コロナ対策に関する記者会見で、「航空業界が過去最高の１年から乗客のない状態に陥ったのは、この闘いに勝つためにわれわれが実行しなければならなかった措置が理由だ」と指摘した。
ブルームバーグ・ニュースが入手した文書によれば、米財務省は新型コロナ感染拡大に対応した景気刺激策で500億ドル（約５兆4000億円）の航空会社向け融資を提案する。ただ同案は航空業界の支援要請を下回っている。業界側は補助金290億ドルと融資290億ドルを求めている。
原題：
Airlines Are No. 1 Priority for Virus Relief, Trump Says (1)（抜粋）