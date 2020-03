米政府が企業支援で株式取得も、コロナ対策の一環－クドロー氏

ホワイトハウスのクドロー米国家経済会議(NEC)委員長は18日、新型コロナウイルスに絡んで公的支援を求めている企業の株式を政府が取得することをトランプ政権は検討する可能性があると明らかにした。

クドロー委員長は「われわれが支援を提供する場合、一つのアイデアは株式のポジションを取ることだ」とホワイトハウスで発言。2008年のゼネラル・モーターズ( GM)救済は連邦政府にとって良い取引になったと指摘した。政府が取る株式のポジションは「恐らく」比較的規模の大きい企業が対象になるとした。

ただ、同委員長は数多くの構想の一つにすぎないとも指摘。新型コロナ感染拡大に対応する刺激策の最終的な法案がどのような形になるかは議会との交渉にかかっていると語った。

クドロー氏はさらに、新型コロナの経済的影響が予想より大きい場合、トランプ政権が経済対策の規模を現在提案されている1兆3000億ドル(約140兆円)から拡大する可能性もあるとし、「必要なことは何でもする」と述べた。

