トランプ米大統領は18日、「カナダと米国の同意に基づき、不要不急な移動に対して、同国との国境を閉鎖することになった」とツイッターに投稿した。

「貿易に影響はない。詳細はこれから発表する!」と続けた。

原題:Trump Says U.S., Canada Closing Border to Non-Essential Travel(抜粋)