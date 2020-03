欧州中央銀行(ECB)が18日、イタリア市場に介入したと、ラジオコルが中銀関係者を引用して報じた。この報道によると、ECBは市場の通常の状態を確保するため、イタリア銀行(中銀)を通じて介入した。

タイミングと目標については柔軟に、必要な限り続けることが可能だという。

原題:

ECB Intervening in Italy Mkts Through Bank of Italy: Radiocor(抜粋)