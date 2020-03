アイスランド中央銀行は18日、11日に続いて2回目の緊急利下げに踏み切った。新型コロナウイルスの感染症例が247件に増加する中、対応を強化した。

発表によると政策金利である7日物預金金利は0.5ポイント引き下げられ過去最低の1.75%となる。

