欧州中央銀行(ECB)は18日、全ての政策措置を適切に調整する用意があると表明した。

「新型コロナウイルス感染拡大の経済への影響を引き続き注視し、銀行システムの流動性環境を守り金融政策のユーロ圏全域へのスムーズな伝播を確実にするため必要であるなら、全ての政策措置を適切に調整する用意があるという認識で、政策委員会は全会一致で同意している」との声明を電子メールで配布した。

オーストリア中銀のホルツマン総裁はこれに先立ち、金融政策がその限界に達し新型コロナ対策には財政政策が必要だという点で政策委員会の意見が一致したと同国紙スタンダードとのインタビューで述べていた。

原題:ECB Stands Ready to Adjust All of Its Measures as Appropriate