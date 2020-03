欧州の自動車販売は今年、2013年以来の低調なスタートとなった。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、域内の自動車メーカーの間で工場を閉鎖する動きが広がっており、一段の落ち込みが予想される。

欧州自動車工業会(ACEA)の18日の発表によると、2月の欧州連合(EU)と欧州自由貿易連合(EFTA)、および英国の新車販売台数は7.2%減少した。 1月も同程度の落ち込みだった。フランスなど欧州の主要市場でメーカーの生産施設や販売店が休業となる現状では、1-2月の数字は今後数カ月を通じて最もましな可能性すらある。

ACEAは発表資料で今回の減少について、「EUの複数の加盟国で自動車関連税制が変更されたことや世界経済の鈍化、消費者の不安など、幾つかの要因が組み合わさった結果だ」と説明した。

Growth Gone Car sales have suffered from consumer uncertainty, tax changes Source: European Automobile Manufacturers Association

原題:European Car Sales Are Off to The Worst Annual Start Since 2013(抜粋)