フィリピン、外為・債券の取引や決済を停止－中銀は利下げ検討

フィリピンでは17日から外国為替と債券のトレーディングや決済が停止される。フィリピン銀行協会が加盟行への文書で明らかにした。停止は追って通知があるまで続く。

ドゥテルテ大統領は新型コロナウイルスの感染拡大を封じ込めるため、マニラ首都圏のあるルソン島全域で移動制限などの封鎖措置を決めた。

フィリピン中央銀行のジョクノ総裁は16日、0.5ポイントの利下げを検討していると携帯電話のメッセージでコメント。今月の政策決定会合は予定通り19日に開催するとし、開催前倒しなどの考えはないことを示した。

同中銀は1年前のジョクノ総裁就任以降に政策金利を合計1ポイント引き下げている。先月は0.25ポイント利下げした。

原題:Philippines Suspends FX, Bond Trading From March 17 on Lockdown、Philippines to Consider 50 Bps Key Rate Cut, Central Banker Says(抜粋)