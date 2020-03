豪カンタス航空は17日、国際線の輸送能力を少なくとも5月末まで90%削減すると発表した。国内線の輸送能力も同期間に6割程度減らす。今後の旅行需要の急減を見据えた措置。

同社は発表資料で、「厳しい検疫要件」の影響がある中、国際的な輸送能力を大幅に削減すると説明した。

原題:

Qantas Slashes International Capacity 90% Until at Least End May(抜粋)