3月のニューヨーク連銀製造業景況指数はマイナス21.5に低下し、2009年以来の低水準。前月(12.9)からの低下幅は34.4ポイントと、過去最大。市場予想は3だった。

統計表

原題:March New York Fed Empire Index at -21.5, Est. 3(抜粋)

*U.S. MARCH EMPIRE STATE INDEX FALLS BY RECORD 34.4 PTS TO -21.5