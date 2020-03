16日の欧州金融市場は再び波乱のスタートとなった。米連邦公開市場委員会(FOMC)が緊急追加利下げを発表したにもかかわらず、新型コロナウイルス感染拡大による経済的打撃への不安が高まっている。

欧州株の代表的な指数であるストックス欧州600指数は一時9.1%下落し、2012年11月以来の安値。先週1週間でも18%値下がりし、08年の金融危機以来の下落率となっていた。

債券市場ではイタリア債が急落。同国10年債利回りは一時30ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の2.10%に達した。

原題: European Stocks Slump to 2012 Low After Fed Fails to Calm Market(抜粋)

Italian 10-Year Bond Yield Rises to 2% for First Time Since July