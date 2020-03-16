【米中ウオッチ】歴史的落ち込み、住宅値上がり止まる、北京市の対策

【米中ウオッチ】歴史的落ち込み、住宅値上がり止まる、北京市の対策Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- 中国の生産や小売売上高、１～２月は歴史的落ち込み－新型肺炎で
- 中国経済は２Ｑに急回復と予想、通期目標の達成目指す－統計局
- 中国の住宅価格上昇、先月ほぼ止まる－新型コロナで販売急減
- 中国の不動産開発投資、１－２月は前年同期比16.3％減
- 欧州、新型コロナ感染封じ込め強化－ＮＹ市が外食業界の営業規制
- 米当局が中国ＺＴＥを調査中、贈賄の疑いで－ＮＢＣ
- 中国人民銀、ＭＬＦ１年物資金1000億元を供給－景気悪化の阻止図る
- 中国の新型コロナウイルス感染症例、15日は16件増－死者14人
- 香港も利下げ、ＦＯＭＣ１ポイント引き下げ決定後－基準金利0.86％に
- 人民銀、十分な流動性維持し借り入れコスト低め誘導へ－貨幣政策局長
- 中国人民銀、預金準備率引き下げ８兆円超放出へ－新型コロナ対応で
- 北京市、国外からの入境者すべてを14日間隔離へ－16日午前０時から
- 中国国家主席、韓国やイタリアに哀悼の意を表明－新型コロナで
- テンセント、「スイッチ」版ゲームタイトルで中国当局から承認取得
- 新型コロナウイルス、罹患者の体内で感染後５週間は生存可能
- 中国の新型コロナ感染急減、12日の増加数１桁－拡大する欧米と対照的
- ＣＦＡ証券アナリストの６月試験中止か、受験予定者の不安募る
- 中国、政策面で各国との意思疎通強化－新型コロナ拡大の中で