メルトダウン防げ、金融財政政策の総動員必要－ＰＩＭＣＯフェルズ氏

メルトダウン防げ、金融財政政策の総動員必要－ＰＩＭＣＯフェルズ氏Denise Wee
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供給途絶とサービス需要停止に伴う世界的リセッションは当然の帰結
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悪影響を受ける個人や企業の支援で大規模な財政出動の対応が必要
新型コロナウイルスの世界的感染拡大で、世界経済のリセッション（景気後退）入りはますます避けられず、危機を回避するには、さらなる対応が必要だと警告する大手投資家が増えている。
米投資運用会社パシフィック・インベストメント・マネジメント（ＰＩＭＣＯ）のマネジングディレクターで、グローバル経済アドバイザーのヨアヒム・フェルズ氏はリポートで、「現時点でリセッションは避けられないと思われるが、それが不況に変わり、金融市場の下降がメルトダウン（崩壊）に発展する事態を防ぐため、世界中の財政・金融政策担当者は、最大限努力する必要がある」と訴えた。
供給途絶とサービス需要の急停止に伴う世界的リセッションは「当然の帰結」と思われるとＰＩＭＣＯは分析。危機で悪影響を受ける個人や企業を支援するため、非常に大規模な財政出動による対応が必要だとフェルズ氏は指摘した。
フェルズ氏はまた、より拡張的な財政政策を円滑に進めることとは別に各国・地域の中央銀行は、企業と家計への与信フローの持続を確保することが求められると主張した。
原題：Pimco Says Policy Makers Need to Do More to Prevent Meltdown（抜粋）