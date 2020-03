ニュージーランド(NZ)準備銀行(中央銀行)は16日、政策金利を0.25%に引き下げる緊急決定を発表した。従来は1%。

同中銀は政策金利であるオフィシャル・キャッシュレート(OCR)について、少なくとも12カ月間はこの水準で維持されると表明。

新型コロナウイルス感染症(COVID19)が経済にもたらし得るマイナスの影響は引き続き拡大し、さらなる金融刺激が正当化されるとの見解を示した。

原題:

New Zealand Cuts Key Rate to 0.25% For Next 12 Months(抜粋)