債券下落か、米株急騰・長期金利高受け売り先行ー日銀オペ対応に注目

債券下落か、米株急騰・長期金利高受け売り先行ー日銀オペ対応に注目日高正裕
債券相場は下落が予想されている。前週末の米国市場で株価が急騰し、長期金利が大幅上昇した流れを引き継ぎ、売りが先行する見通し。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の緊急利下げに対する市場の反応や日本銀行がどのような資金供給オペを実施するのかが注目されている。
|長期国債先物（６月物）
|152円20銭台後半～153円40銭台後半か（前週末153円28銭）
|新発10年物国債（357回債）利回り
|マイナス0.025％～0.025％程度か
（前週末マイナス0.010％）
先物夜間取引で中心限月６月物は水準を大きく切り下げ、結局は前週末の日中取引終値比１円71銭安の151円57銭で引けた。
市場関係者の見方
東海東京証券の佐野一彦チーフ債券ストラテジスト
- きょうの債券相場では、先物は大きく値を下げ割高が修正されよう
- 10年債利回りがプラス圏で推移するものの、それが今後も続く可能性は低い
- ＦＲＢの動きの評価に右往左往しそう
- 先物中心限月の予想レンジは152円28銭～153円48銭
流動性供給入札
- 対象は残存期間５年超15.5年以下
- 発行予定額は6000億円程度
- 備考：過去の流動性供給入札の結果一覧
海外市場の流れ
- 13日の米10年物国債利回りは前日比16ベーシスポイント（bp）高い0.96％程度
- 米株式相場は大幅反発。ダウ工業株30種平均は1985.00ドル（9.4％）高の23185.62ドル
- 米ＦＲＢ、ＦＦ金利の誘導目標をゼロ付近に引き下げ
- 日銀：今後も市場動向踏まえ必要に応じ追加的な長期国債買入れ実施