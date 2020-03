カナダ銀行(中央銀行)は13日、政策金利を0.5ポイント引き下げ0.75%とした。今回の利下げは定例会合以外での臨時の決定。

カナダ中銀は声明で、「この予定外の利下げ決定は、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)と最近の原油価格急落によってもたらされるカナダ経済への悪影響を考慮した予防的措置だ」と説明。「4月15日にカナダと世界に関する最新の経済見通しを公表する。情勢の変化を注視しつつ、経済成長とインフレの目標水準での維持を支えるため、必要に応じて金融政策をさらに調整する用意がある」と加えた。

原題:

Bank of Canada Cuts Policy Rate to 0.75% in Surprise Move(抜粋)