スイス政府は新型コロナウイルス感染拡大が自国経済に与える影響を緩和するため、100億スイス・フラン(約1兆1250億円)規模の緊急支援策を発表した。

企業が時短操業を余儀なくされた場合に、従業員への賃金を政府が補助する制度「クルツアルバイト」関連で80億フランを投入する。政府は企業への流動性支援も検討しているほか、中小企業向け銀行融資に5億8000万フランを充てる。

また、100人以上が集まるイベントを4月末まで禁止するほか、学校を4月4日まで休校にする。感染者数・死者数が増えているイタリアからの入国はスイス国民と住民、通勤者に限定するとした。

Swiss Promise $10.5 Billion in Support for Economy Hit by Virus(抜粋)