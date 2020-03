スペインのサンチェス首相は14日付で非常事態を宣言すると発表した。同国では新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化しており、首相はこの先の「非常に厳しい数週間」に備えると語った。

サンチェス首相は、向こう数日間で国内の感染者数が1万人を超える可能性があると述べた。同国厚生省が13日に発表したところによると、感染者数は4209人、死者は120人で、前日のそれぞれ3004人、84人から急増。首都マドリードを中心に感染が広がっている。

