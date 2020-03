新型コロナウイルスは大半の米経済データにまだ大きな影響を与えていないが、2月の米生産者物価指数(PPI)を詳しく見ると、感染拡大が物価を押し下げ始めている可能性を示唆している。

キーポイント 2月の総合PPIは前月比0.6%低下 この5年余りで最大の低下率 食品価格の同1.6%低下、エネルギー価格の3.6%低下を反映 市場予想の中央値は0.1%低下 1月は0.5%上昇

変動の大きい食品とエネルギー、貿易サービスを除くPPIは2月に前月比0.1%低下

バークレイズの米国担当シニアエコノミスト、ブレリナ・ウルチ氏は「詳細を見ると弱い部分が幾つかあり、私にはそれが混乱状態に思える」と述べた。

ウルチ氏は食品価格の下落について、供給網の混乱を理由に港湾の冷蔵コンテナ不足が伝えられている状況と整合的だと分析。「これらは日持ちしないので、ある時点で売らざるを得ないと思うような食品だ」と推論した。

