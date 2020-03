ペンス米副大統領は、CNNのインタビューで「帰国する米国市民は13カ所の空港から入国し、検査を受ける。そして帰国する全ての米国市民ならびに合法的な居住者に対し、14日間の自主隔離を求める」と語った。

原題:

U.S. Urging 14-Day Isolation for Americans Coming from Europe(抜粋)